Luis Diáz: «Ainda há coisas para ganhar»

Luis Diáz fez o primeiro golo do FC Porto na goleada (6-1) diante do Moreirense no Estádio do Dragão e no final da partida destacou o compromisso e empenho da equipa para conseguir a vitória mesmo depois de já ter conquistado o título.





"Fizemos um jogo muito forte. Não foi fácil. Já sermos campeões de nada valeu. Havia que jogar e merecer. Realizámos uma grande 2.ª parte e vencemos com naturalidade. Era ponto de honra vencer para continuar a somar confiança. Não só este jogo mas todos até ao final", disse o médio colombiano na flash-interview.O jogador de 23 anos diz estar "feliz" pela experiência e por poder conquistar títulos no FC Porto, admite que é hora de festejar mas aponta já à final da Taça de Portugal frente ao Benfica. "Fico muito contente por esta primeira experiência no FC Porto, sempre sonhei com esta oportunidade. Senti-me sempre tranquilo e estou feliz por vencer por este clube. É altura de festejar, mas não de relaxar porque ainda há coisas para ganhar", justificou.