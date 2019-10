Luis Díaz: «Capacidade de entrega de cada um permitiu-nos vencer»

Autor do primeiro golo do FC Porto numa vitória por 3-0 sobre o Famalicão, o colombiano Luis Díaz enalteceu a seriedade apresentada pelo conjunto portista no embate desta tarde/noite, considerando mesmo que esse foi o ponto que fez a diferença na partida ante o anterior líder da Liga NOS.





"Sabíamos que ia ser muito difícil, mas capacidade de entrega de cada um, sempre comprometidos, permitiu-nos vencer. Mostrámos uma boa atitude. A ideia era impedir o domínio do adversário e a atitude positiva definiu o jogo. Estou muito contente por estar a jogar num grande clube e a fazer as coisas bem. Sempre procuro fazer o melhor", disse o colombiano, à SportTV.