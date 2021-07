Luís Diaz com Messi e Neymar no ataque do 'onze ideal' da Copa America

Luís Diaz continua na mó de cima. Depois da excelente prestação pela Colômbia, na Copa América, o jogador do FC Porto colhe agora os frutos.





? ¡El 11 ideal! Así quedó el equipo conformado por el Grupo de Estudio Técnico de la CONMEBOL



? O 11 ideal! É assim que ficou a equipe conformada pelo Grupo de Estudo Técnico da CONMEBOL #VibraElContinente #VibraOContinente #CopaAmérica pic.twitter.com/ao5vQCLUNN



— Copa América (@CopaAmerica) July 13, 2021 ¡El GET, Grupo de estudio técnico de la CONMEBOL, eligió a Luis Díaz como la Revelación de la CONMEBOL #CopaAmerica 2021!



O GET, Grupo de Estudo Técnico da CONMEBOL, elegeu Luis Díaz como a Revelação da CONMEBOL #CopaAmerica 2021!#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/jnS1OChGEq — Copa América (@CopaAmerica) July 13, 2021

O Grupo de Estudo Técnico (GET) da CONMEBOL incluiu o atacante do FC Porto no onze ideal desta edição da prova continental, formando o trio atacante com Messi e Neymar.Além disso, o GET também destacou Luis Díaz como 'Jogador Revelação' da Copa America. O avançado do FC Porto, recorde-se, participou em cinco jogos pela Colômbia e apontou quatro golos, tendo os finalistas Brasil e Argentina na lista de seleções contra as quais faturou.