Luís Diaz: «Contente por voltar a ser titular e por marcar um golo»

O FC Portoo Feyenoord, na última jornada do grupo G da Liga Europa, num encontro que carimbou a qualificação da equipa orientada por Sérgio Conceição para os 16 avos-de-final da prova.No final do encontro, Luís Diaz, extremo colombiano dos azuis e brancos, marcador de um dos tentos da equipa portuguesa, mostrou-se "muito contente" pelo regresso aos golos e à equipa, sublinhou o desempenho da equipa diante do Feyenoord e projetou o futuro na competição.

"Muito contente pelo golo, claro. O trabalho forte que a equipa fez também merece elogios, fizemos um grande jogo. Agora é focar já no que vem pela frente, sabemos que na Europa todos os jogos são difíceis, onde são os detalhes a fazer a diferença", afirmou o colombiano.



Análise ao encontro

"Fizemos um grande jogo na primeira parte, desde cedo à procura de marcar e de passar para a frente no marcador. Foi isso que nos pediu a equipa técnica, para entrarmos fortes e em busca do golo. Acho que cumprimos o plano, trabalhámos bem e tudo correu da melhor forma."



Agradecimento aos colegas de equipas

"Contente por voltar a ser titular e por marcar um golo que ajudou a equipa a vencer. Sem os meus colegas nada disto era possível. Agora é continuar a trabalhar para poder melhorar", finalizou.