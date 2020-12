Luís Díaz 'deitou' Rafinha e Uribe marcou o segundo do FC Porto na Grécia

O FC Porto sentenciou o encontro em casa do Olympiacos já dentro do último quarto de hora, com um golo de Mateus Uribe numa jogada na qual o grande momento foi protagonizado por Luís Díaz. O colombiano avançou pela direita, 'pedalou' na frente de Rafinha e ainda deitou o adversário, antes de o seu cruzamento ser cortado por um grego para os pés de Uribe. Mais do que a bomba que resulta no golo, a maldade de Díaz vale o bilhete...