Luis Díaz desejado como titular na seleção

A titularidade de Luís Díaz frente ao Equador está a ser encarada quase como uma causa nacional na Colômbia após a derrotada em casa frente ao Uruguai. Em sondagem no principal site desportivo cafetero, as opções com Díaz no onze receberam 79% de aprovação. Na redes sociais, as críticas a Carlos Queiroz por não ter apostado de início no extremo portista fizeram-se sentir, pelo que são de esperar mudanças para terça-feira faltando saber ainda se Uribe fica como titular.