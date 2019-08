Luís Díaz e a vitória no clássico: «Força, coragem e valentia»

Luis Díaz recorreu às redes sociais para comentar a vitória do FC Porto naquele que foi o primeiro clássico do extremo colombiano em Portugal. Elogiando a exibição da equipa azul e branca no Estádio da Luz, o dianteiro salientou as qualidades coletivas que, na sua ótica, saltaram à vista no relvado no sábado."Grande trabalho de equipa. Força, coragem e valentia foi o que mostrámos ontem em campo", escreveu, recolhendo a aprovação de Sérgio Oliveira e de Otávio, nos comentários."Panita [parceiro]", retorquiu o médio português. "Craque", replicou o criativo brasileiro.