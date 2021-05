Luis Díaz e o acesso à Liga dos Campeões: «Quero felicitar a equipa pelo grande trabalho»

O FC Porto venceu, este sábado, o Rio Ave, por 3-0, em jogo da penúltima jornada da Liga NOS. A equipa de Sérgio Conceição garantiu o 2.º lugar da tabela e, desta forma, a entrada direta na Liga dos Campeões na próxima temporada.





Os golos dos dragões foram apontados já na segunda parte, com assinatura de Toni Martinez (56'), Luis Díaz (59') e Sérgio Oliveira (68') a fechar as contas do marcador.O colombiano marcou o segundo golo dos azuis e brancos e explicou: "Primeiro que tudo há que felicitar a equipa que fez um grande trabalho e um grande jogo. Quando tivemos de acelerar, acelerámos, e quando tivemos de pausar o jogo também o soubemos fazer", começou por dizer, em declarações aos microfones da Sport TV.Depois do nulo ao intervalo, o FC Porto foi esmagador no segundo tempo. "Fizemos uma grande segunda parte e conseguimos acabar muito bem o jogo. Melhoramos muito para conseguir esta vitória que era importante. No primeiro tempo eles estiveram muito bem. Já sabíamos que seria um jogo muito difícil, num campo sempre complicado e conseguimos este grande resultado. Está feito o nosso trabalho", confessou o extremo."Apesar de não conseguirmos o nosso primeiro objetivo, conseguimos o segundo que é entrar direto na Champions. Mais uma vez quero felicitar a equipa pelo grande trabalho que fez", finalizou.