Luís Diaz e o adeus à família: «Estou triste por deixá-los, mas vou pelos meus sonhos»

Luís Diaz encontra-se a ultimar os preparativos para se mudar para a Europa e, por estes dias, já se despediu da família, com quem não poderá conviver com tanta frequência doravante, com a mudança para Portugal.Na hora do adeus, o extremo colombiano assumiu um misto de emoções, garantindo estar feliz pelo possibilidade de abraçar um novo desafio, mas, ao mesmo tempo, algo triste por ter de separar-se da família."Estou muito contente e agradecido a Deus, é um novo repto, um novo objetivo na minha carreira", começou por dizer, citado pelo 'El Heraldo', descrevendo depois o sentimento de dizer adeus à família. "Sinto alguma tristeza porque os vou deixar e vai ser muito mais difícil vê-los, mas eles sabem que é para cumprir os meus sonhos, por continuar a crescer como jogador", apontou.Luís Diaz, recorde-se, vai ser jogador do FC Porto para as próximas cinco temporadas.