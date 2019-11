Luis Díaz e o clássico da Luz: «Fomos para o campo dispostos a comer relva»

Depois da derrota na jornada inaugural do campeonato e da eliminação da Liga dos Campeões aos pés do Krasnodar, o FC Porto lambeu as feridas e virou a página com uma vitória na Luz frente ao rival Benfica.Um momento que acalmou as hostes portistas e que, segundo Luis Díaz, deu muita confiança à equipa."Desde aí mostramos que temos uma grande equipa e mesmo o treinador já nos disse que este é um dos melhores plantéis que já liderou. Essa grande vitória na Luz deu-nos muito mais confiança e deixou-nos mais tranquilos e feliz", garantiu.Mas onde terá encontrado o FC Porto forças para contrariar o momento menos positivo num terreno onde se esperavam grandes dificuldades? Luis Díaz explicou, referindo que o facto de a equipa do Benfica ser vista como favorita motivou todo o plantel."Isso deu-nos muita força. Na altura falava-se muito da equipa do Benfica e que estava muito melhor do que nós. Isso deu-nos uma motivação tremenda e fomos para o campo dispostos a comer a relva se fosse preciso. Cada um deu o melhor de si, teve uma grande atitude e a equipa fez um grande jogo. Temos de continuar com essa confiança para continuarmos a fazer as coisas bem", assegurou.