Luis Díaz e Otávio continuam em dúvida para receção ao Olympiacos

Luis Díaz e Otávio continuam em dúvida para a receção do FC Porto ao Olympiacos, agendada para terça-feira, na 2.ª jornada do Grupo C da Liga dos Campeões.





O plantel orientado por Sérgio Conceição está a treinar nesta altura no relvado do Estádio do Dragão e, nos primeiros 15 minutos da sessão, abertos à comunicação social, Luis Díaz e Otávio trabalharam à parte dos restantes companheiros, tendo realizado corrida e alguns exercícios.