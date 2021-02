Luis Díaz e Uribe apanham um jogo de suspensão

Luis Díaz e Matheus Uribe foram castigados por um jogo pelas expulsões no Sp. Braga-FC Porto (1-1), da 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal. O extremo viu o vermelho direto após o lance em que lesionou involuntariamente David Carmo de forma grave, na sequência de um remate. Já o médio deu uma cabeçada em Ricardo Esgaio, já nos instantes finais da partida. Díaz foi ainda multado em 306 euros, ao passo que Uribe terá de pagar 765 euros.





O momento em que David Carmo se lesionou gravemente diante do FC Porto O momento em que David Carmo se lesionou gravemente diante do FC Porto

Uribe 'pegou-se' com Horta e Esgaio e acabou expulso Uribe 'pegou-se' com Horta e Esgaio e acabou expulso

No caso de Díaz, o FC Porto vai avançar com um pedido de despenalização. A garantia foi dada ontem por Francisco J. Marques, diretor de comunicação dos dragões, no Porto Canal."Se depois do Conselho de Disciplina ver as imagens e, mesmo assim, entender penalizar o Díaz, o FC Porto tratará de pedir a sua despenalização. Vamos acreditar que o Luis Díaz não seja castigado, que se perceba que o lance teve consequências infelizes para o defesa, mas que não se justicava de forma alguma o vermelho. Se houver castigo, algo que deverá ser conhecido sexta-feira, logo se verá", frisou Francisco J. Marques, ainda antes de se saber a decisão do CD.