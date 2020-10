Luis Díaz e Uribe chamados à seleção da Colômbia

Luis Díaz, avançado, e o médio Uribe do FC Porto foram convocados para a seleção da Colômbia. O técnico português, Carlos Queiroz chamou os dois jogadores dos dragões para os próximos compromissos da seleção colombiana.





A Colômbia vai iniciar a fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022, no Qatar. Luis Díaz e Uribe fazem, assim, parte dos eleitos para os confrontos com a Venezuela e com o Chile, nos dias 9 e 13 de outubro, respetivamente.Ainda antes do final do ano, a seleção colombiana tem mais dois compromissos para a qualificação para o Mundial, frente ao Uruguai e ao Equador. Partidas agendadas para 12 e 17 de novembro.