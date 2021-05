Luís Diaz e Uribe nos convocados da Colômbia

Matheus Uribe e Luís Díaz, do FC Porto, e Sebastián Pérez, do Boavista, integram a lista de convocados da Colômbia para os jogos de apuramento para o Mundial'2022, com Peru e Argentina, informou a Federação Colombiana.

Numa lista de 26 jogadores sem Falcao, é o médio James Rodríguez que também se destaca nas escolhas do selecionador Reinaldo Rueda, num grupo do qual também fazem parte David Ospina (Nápoles), Juan Cuadrado (Juventus) e os goleadores Luís Muriel e Zapata (Atalanta).

A Colômbia regressa à competição depois de os jogos de março, de apuramento da zona sul-americana, terem sido adiados devido à pandemia da covid-19, na estreia de Reinaldo Rueda, que substituiu o treinador português Carlos Queiroz.

Os cafeteros defrontam o Peru em 3 de junho, em Lima, seguindo-se o encontro com a Argentina, em 8 de junho, em Barranquilla, ainda antes de se iniciar a Copa América, que decorrerá na Argentina e na Colômbia, a partir de 13 de junho.