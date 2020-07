Luis Díaz e Uribe seguem à parte do plantel do FC Porto na preparação para o clássico

O FC Porto subiu esta sexta-feira ao relvado do Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, tendo em vista a preparação para o encontro deste sábado diante do Benfica, a contar para a Taça de Portugal.

Luis Díaz e Mateus Uribe foram as principais atrações na sessão de treinos orientada por Sérgio Conceição, sendo que os dois atletas subiram ao relvado mas estiveram à margem do grupo, trabalhando com os preparadores físicos Telmo Sousa e Manuel Vítor. Recorde-se que o extremo colombiano está a recuperar de uma mialgia na face posterior da coxa esquerda e é ainda hipótese para o clássico. Mbemba, tal como ontem, continua a trabalhar sem limitações. Quanto às ausências, Marcano (lesionado) e Nakajima foram as únicas a registar.

FC Porto e Benfica entram, este sábado (20h45), em campo, no Estádio Cidade de Coimbra.