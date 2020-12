Luis Díaz: «Equipa realizou excelente trabalho»

Luis Díaz marcou o segundo golo do FC Porto no triunfo caseiro frente ao Paços de Ferreira (2-1), que valeu o apuramento para a final four da Allianz Cup. O extremo colombiano destacou a exibição portista.

"Um grande jogo. A equipa realizou excelente trabalho. Cada um mentalizado para a exigência da partida e esse empenho refletiu-se dentro do campo. Foi um jogo muito difícil, mas conseguimos vencer e alcançar o objetivo, que era o apuramento", disse à Sport TV.





Sobre o acumular de jogos em curtos períodos de tempo, Díaz diz que a equipa "está preparada": "São muitos jogos. Um a cada três dias, mas o grupo está preparado para jogar, seja quem for o escolhido. Foi importante não baixar a intensidade e alcançar o triunfo.