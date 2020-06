Luís Díaz era avançado-centro

Luis Manuel Díaz, pai de Luis Díaz, extremo do FC Porto, recordou a infância e o início de carreira do colombiano à Gol Caracol. Entre várias histórias e recordações partilhadas, o progenitor do extremo falou sobre a sua evolução no terreno.

"Começou a jogar como avançado-centro. Com o passar do tempo passou a número 10 e deu-se bem, pois era um médio sempre com golo. Depois, quando chegou ao Junior Barranquilla, começou a jogar pelo flanco, tanto à esquerda como à direita", revelou Luis Manuel Díaz, recordando os "quatro meses" de testes que o seu filho fez no Junior: "Não podia ver os treinos... Espreitava por um buraco na cerca..."