Luis Díaz falha o início da Liga

Tendo em conta que a Supertaça foi adiada para mais tarde, face à presença do Benfica nas eliminatórias de apuramento para a fase de grupos da Champions, o primeiro jogo oficial do FC Porto na próxima época será para o campeonato, pelo que Luis Díaz é carta fora do baralho de Sérgio Conceição para o início da Liga.





O extremo colombiano foi expulso na final da Taça de Portugal, porque "atingiu o adversário com a sola da bota de forma negligente", comportamento considerado "antidesportivo", tendo sido punido com um jogo de suspensão. Recorde-se que Luis Díaz viu um primeiro cartão amarelo, aos 9 minutos, recebendo o segundo, aos 38’, deixando a equipa de Sérgio Conceição em desvantagem numérica quase uma hora.