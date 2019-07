Luís Diaz feliz na apresentação dos equipamentos: «Este é um clube muito grande»

Luís Diaz é uma das caras novas do FC Porto e, por essa razão, é também um dos grandes focos de atenção dos adeptos azuis e brancos em noite de apresentação de equipamentos.O extremo colombiano será um dos nomes que vai desfilar no "FC Porto na Baixa", na Reitoria da Universidade do Porto, e, em declarações ao Porto Canal, assumiu estar muito feliz pela oportunidade de participar no evento."Estou muito contente por estar cá neste momento, a partilhar com os adeptos esta noite. Gosto muito do carinho e vou aproveitar cada oportunidade para ajudar a equipa a conseguir os objetivos. É isso que tenho em mente", referiu, revelando estar ansioso por ver "o monte de gente" que espera os jogadores."Este é um clube muito grande e espero que corra tudo muito bem", apontou,