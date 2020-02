Luis Díaz fez gelo no final do jogo com o Académico de Viseu

Luis Díaz deixou o terreno de jogo a fazer gelo no joelho esquerdo. Episódio clínico para acompanhar já a partir de hoje, mas que não deverá impedir o colombiano, ontem substituído aos 64 minutos, de estar disponível para a partida com o Benfica, de sábado. O extremo, recorde-se, permaneceu no chão após um choque com Rui Silva, do Ac. Viseu, aos 39 minutos, necessitando de assistência.

Sobre outras incidências clínicas durante a partida, uma nota de destaque para Diogo Leite, que teve de ser avaliado após um choque de cabeça com João Mário. O central terminou a primeira parte com a cabeça ligada e jogou toda a segunda metade... de touca.