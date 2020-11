Luis Díaz frisa crescimento no FC Porto: «Tenho evoluído muito ao jogar na Champions»

Luis Díaz encontra-se ao serviço da seleção da Colômbia, orientada por Carlos Queiroz, que se prepara para enfrentar nos próximos dias as congéneres do Uruguai e do Equador. Em conferência de imprensa dos cafeteros, Luis Díaz abordou o que tem sido o seu trajeto no futebol europeu, concretamente com a camisola do FC Porto.





"Tenho aprendido muitas coisas. Aprendi a nível tático, a estar mais maduro nas tomadas de decisão. Fisicamente, estou a evoluir muito ao jogar na Champions, porque é de muita intensidade, com alto rigor. Estou muito, muito contente por estar na Europa e por jogar nesta prova", afirmou o extremo, desejoso de dar o seu melhor contributo em prol da seleção colombiana."Ansiedade não há. Estou feliz por vestir esta camisola e com vontade de ajudar a seleção e de fazer o meu trabalho. Isso é o mais importante, além de cumprir o que o treinador pede", apontou Luis Díaz.