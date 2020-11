Luis Díaz: «Já tinha tentado fazer um golo de classe em outras ocasiões»

Luis Diáz mostrou-se muito satisfeito com o golo e o triunfo do FC Porto este sábado nos Açores, frente ao Santa Clara. O vento atrapalhou, mas o avançado lembrou que as condições eram iguais para as duas equipas.





"É sempre difícil jogar neste campo por todas as condições climatéricas adversas, além de que há sempre a ter em conta o comportamento do adversário. Deram luta, mas fomos unidos em busca da vitória. É complicado jogar contra o vento, mas foi para as duas equipas. Contrariámos esse problema das condições e marcámos um golo que nos deu o triunfo. Acabou por ser um bom jogo."O desgaste é normal. Realizámos um grande esforço e foi sempre difícil, mas marcámos num momento decisivo do encontro e depois foi aguentar essa vantagem.""Foi um golo foi bonito, que surgiu no momento de jogo. Já tinha tentado fazer um golo de classe em outras ocasiões, mas a finalização nunca me saiu bem. Obrigado aos meus companheiros pelo trabalho que realizaram."