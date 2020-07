Luis Díaz: «Jogar todos os jogos como se fossem finais»

Autor do último e daquele que terá sido o melhor golo da noite, o colombiano Luis Díaz optou por focar a sua análise na importância do triunfo diante do Belenenses SAD, apontando em seguida as suas atenções para o que falta disputar.





"O objetivo que temos é muito importante, caminhamos para o mesmo lado, para ajudar a equipa. Foi uma grande vitória e vamos trabalhar sempre duro para terminarmos como queremos. Temos de jogar como se todos os jogos fossem finais, fazer grandes jogos, reforçar isso, não podemos relaxar, sabemos que cada jogo será difícil e temos de somar sempre os três pontos", assumiu o criativo, ao Porto Canal.Em relação ao jogo, o colombiano deixou claro que o importante foi ganhar. "Muito bom ajudar a equipa com bonito golo, mas o mais importante é a vitória da equipa."