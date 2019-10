Luis Díaz: «Mostrámos atitude e tivemos oportunidades de golo»

Luis Díaz analisou o empate (1-1) do FC Porto frente ao Rangers no grupo G da Liga Europa.

O médio colombiano inaugurou o marcador aos 36 minutos e lamentou que o golo marcado não tenha sido suficiente para o FC Porto conquistar os três pontos, mas destacou o empenho da equipa. "Foi um bom golo. Ajudou a equipa, mostrámos atitude e tivemos oportunidades de golo. No entanto, não apareceram os três pontos", disse o jogador no final da partida.

Apesar do empate, Luis Díaz considerou que os dragões conquistaram "um ponto importante" e apontou ao próximo jogo, no campeonato, em casa, frente ao líder Famalicão. "Agora temos de descansar para fazermos um bom jogo no fim de semana", vincou o médio portista.

Questionado sobre as qualidades do compatriota Morelos, avançado do Rangers que fez o golo dos escoceses no Estádio do Dragão, Luis Díaz admitiu tratar-se de um jogador "muito forte e imponente". "Tem qualidade e fez um grande jogo", sustentou.