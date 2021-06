Luis Díaz, o Egan Bernal de bola no pé

Reforço do FC Porto no verão de 2019, Luis Díaz vive desde aí a sua primeira aventura no estrangeiro. Para trás ficam as histórias e as memórias da sua Colômbia natal, onde foi descoberto pelo Barranquilla já com 18 anos. As memórias desse tempo foram recordadas numa reportagem publicada este domingo pelo jornal 'El Espectador', do seu país.





Estávamos no ano de 2004 quando o Barranquilla fez captações entre um total de 800 jovens, dos quais iria convidar apenas 10 para integrar as suas equipas. Divididos por quatro campo e com exercícios previstos por vários dias, alguns jovens começaram a dar nas vistas, um mais do que todos os outros. "Eu estava no campo n.º 4, mas todos começaram a falar de um rapaz e terminamos todos juntos no campo n.º 2 a ver o Luis Díaz", conta Fernel Díaz, coordenador das camadas jovens do clube: "Era muito habilidoso, fintava, fazia muitas coisas. Ao terceiro dia decidimos juntá-lo à nossa equipa, era demasiado bom."Em pouco mais de meio ano, Luis Díaz convenceu tudo e todos dentro do Barranquilla e foi chamado então à equipa principal a tempo inteiro. "Alto, magro, com facilidade em mover-se", o extremo encantou Julio Comesaña, treinador que o estreou pela equipa principal do Barranquilla e que o compara, na imagem e não na habilidade, com outro ícone da atualidade desportiva da Colômbia, o mais recente vencedor do Giro de Itália: "Quando olhas para ele parece o Egan Bernal, mas dizes 'este é futebolista'. É assim, elétrico, movimenta-se em espaços curtos, largos, sem dificuldades. Está sempre 'ligado', de uma jogada podem sair mil coisas."Para lá de Luis, há mais Díaz a prometer fazer furor no mundo do futebol. O irmão Jesús, de 16 anos, já está também no Barranquilla e até já marcou um golo como profissional, igualmente extremo mas tem no esquerdo o seu pé favorito. O irmão do meio, Roger, de 20 anos, é lateral-direito no mesmo clube no escalão de sub-20.