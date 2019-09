Luis Díaz realça mentalidade

Luis Díaz é um dos reforços do FC Porto para esta época, mas já conquistou o seu espaço nas escolhas de Sérgio Conceição.

No rescaldo da partida com o Santa Clara, o extremo elogiou o jogo dos dragões. “A equipa entrou muito concentrada e mentalizada do que queria fazer no encontro. Trabalhámos de forma muito forte e só assim pudemos festejar. Estamos muito comprometidos e temos de continuar a fazer o nosso trabalho para dar sequência aos bons resultados”, começou por referir o camisola 7 dos dragões em declarações ao Porto Canal.

O jogador de 22 anos aproveitou ainda para analisar a sua adaptação ao clube e ao futebol português:“Tenho-me sentido muito bem na equipa, estou feliz por estar num clube tão grande como o FC Porto. Sempre sonhei com algo assim e quero conquistar muitos títulos com esta equipa.”