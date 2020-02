Luis Díaz: «Resultado permite dar a volta à eliminatória»

Apesar da derrota por 2-1 com o Bayer Leverkusen, Luis Díaz acredita que o FC Porto tem todas as condições para passar aos oitavos de final da Liga Europa.





"Foi uma boa partida e ainda só jogámos 90 minutos de uma eliminatória de 180. A equipa saiu-se bem, principalmente na segunda parte. Entrámos melhor do que na primeira, crescemos e ficámos com um resultado que nos permite dar a volta à eliminatória em nossa casa", disse."Confiamos em nós, nos colegas, no treinador e sabemos que podemos dar a volta a este resultado. nada é impossível e vamos lutar pelo apuramento", frisou.Questionado sobre o que mudou na equipa após o intervalo respondeu: "O treinador falou connosco e reentrámos com boa atitude, pressionando sempre o adversário. A equipa esteve bem."