Luis Díaz sem sequelas após jogo com o Académico de Viseu

Luis Díaz saiu tocado do Estádio do Fontelo, depois de um toque no joelho esquerdo, ainda na primeira parte, que o obrigou a fazer gelo após a substituição, mas de acordo com o boletim de treino divulgado pelo FC Porto, o extremo, de 23 anos, não apresentou qualquer sequela no arranque da preparação para o clássico de sábado.

Dessa forma, o internacional colombiano está à disposição de Sérgio Conceição para defrontar o Benfica, assumindo-se como mais uma opção para o ataque. No entanto, ao contrário do que aconteceu na primeira volta, em que foi um dos jogadores em foco na vitória portista, desta vez é pouco provável que venha a fazer parte dos titulares.