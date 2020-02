Luis Díaz sofreu uma rotura muscular na coxa direita

O FC Porto regressou ao trabalho, esta sexta-feira, horas depois da eliminação europeia aos pés do Bayer Leverkusen, a fim de começar a preparar a visita ao terreno do Santa Clara, agendada para esta segunda-feira.





Numa sessão que decorreu da parte da manhã, Sérgio Conceição não pôde contar com Vítor Ferreira, que se encontra ainda a recuperar de lesão, assim como com Luis Díaz, que saiu lesionado do jogo com os alemães, em virtude de uma rotura muscular na face posterior da coxa direita.O extremo colombiano iniciou tratamento e vai falhar o jogo nos Açores, tendo pela frente uma paragem que se prevê pelo menos de um mês.