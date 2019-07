Luis Díaz: «Somos uma família»

As primeiras sensações de Luis Díaz, reforço dos dragões, não poderiam ser melhores. "Tenho vindo a aprender o que caracteriza o FC Porto. Somos muito unidos, uma grande família, há união e todos remam para o mesmo lado. Cada um se sente parte da família e isso é muito importante para um grupo", referiu o extremo aos meios do clube, certificando a eficácia do seu processo de adaptação: "Cada dia vou melhorando. Estou preparado para contribuir, convencido de que vamos fazer as coisas muito bem e que vamos fazer um grande campeonato". Por fim, Luis Díaz destacou o apoio que a equipa tem sentido das bancadas: "Os adeptos desempenham um papel importante e isso é bonito."