Luis Díaz: «Tenho de dar mais do que Falcão e James deram no FC Porto»

A cumprir a segunda temporada no FC Porto, Luis Díaz reconhece que tem evoluído bastante o seu futebol.





"Comecei bem o ano, graças a Deus e à equipa pelo trabalho que está a fazer. Estou feliz, trabalho e aprendo mais dia após dia, tento evoluir para poder ajudar a equipa da melhor forma. Estou a melhorar na tomada de decisão, a definir melhor. E ao nível do grupo adaptei-me bem, receberam-me muito bem e isso é essencial", afirmou o médio, em entrevista à versão colombiana do jornal 'Marca'.Luis Díaz admite que o início de época não foi o ideal, mas crê que os dragões vão continuar a melhorar e acredita que Sérgio Conceição está satisfeito com o seu rendimento."Continuamos a crescer. Todas as equipas tiveram dificuldades no começo. Cada jogo será diferente e estaremos mais entrosados futuro, vamos melhorar em todos os aspectos. São muitos novos colegas e muitas coisas que mudam. Todos trabalhamos com o mesmo objetivo. Temos que fazer as coisas bem, vamos procurar vitórias e estamos empolgados com isso. Conceição diz-me para desfrutar daquilo que sei fazer, jogar para a frente, que é uma das minhas virtudes. Acho que ele está muito feliz com o desempenho que estou a ter e agradeço a confiança que deposita em mim", assinalou o jogador de 23 anos, que espera dar continuidade ao legado dos colombianos no Dragão e, também ele, ficar na história do clube."É uma motivação estar num clube como este. Historicamente, nós, colombianos, temos um desempenho muito bom aqui. Quando tive oportunidade de escolher nem pensei, por tudo o que o FC Porto representa e por tudo o que fizeram os colombianos que aqui passaram. James e Falcão, por exemplo, representam muito aqui. Nunca vão sair do coração dos adeptos do FC Porto e e isso motiva-me, porque tenho que dar mais do que eles deram", justificou Luis Díaz."Sempre gostei do Neymar. Ele é uma referência e pratica o estilo de futebol de que eu gosto: o um contra um, o frente a frente. Essa é a minha referência e é um jogador que adoro."Só Deus sabe. Neste momento estou muito focado e feliz por fazer parte deste clube. Não tenho pensado nas coisas que se falam e primeiro tenho de dar o meu melhor aqui para que possa haver algum progresso. Seja o que Deus quiser.""Temos um relacionamento muito bom, ele é um companheiro espetacular. Ajuda-me dentro e fora de campo, fala muito comigo e isso é muito importante para mim. Ter um parceiro que te possa aconselhar, que saiba falar, é fundamental."