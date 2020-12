Luis Díaz: «Vamos lutar muito por este título»

Luis Díaz apontou o golo que garantiu o triunfo do FC Porto em Guimarães (2-3) e, no final do encontro, destacou a crença da equipa portista para procurar os três pontos, assumindo que os dragões vão dar tudo para revalidar o título.





"O mérito mais que tudo foi crer na nossa equipa, no nosso trabalho e no que fazemos no dia a dia. Sabíamos que ia ser difícil, fizemos uma boa segunda parte e conseguimos os três pontos, que era o que queríamos. Confiamos em cada um dos jogadores que estão em campo. A perder por 2-1 sabíamos que seria complicado, mas metemos na cabeça que tínhamos de dar a volta ao jogo e, felizmente, conseguimos chegar a vitória", afirmou o colombiano, em declarações à Sport TV."Entrámos um pouco tarde no jogo, mas sabemos a classe que a equipa tem. Seja eu a marcar ou outro, o que interessa é a equipa ganhar. Estou completamente crente de que vamos voltar a ganhar em 2021. Vai ser um grande campeonato e vamos lutar muito por este título", concluiu Luis Díaz.