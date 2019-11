Luis Díaz: «Vamos trabalhar muito para sermos campeões»

Luis Díaz tem sido uma das grandes surpresas do FC Porto na presente temporada. Com seis golos em 17 jogos, o extremo colombiano já se afirmou como um dos valores seguros do plantel de Sérgio Conceição e não tardou a criar impacto desde a sua chegada, no verão.Seja como for, o avançado não dá nada por garantido, até porque ainda nada está alcançado a nível coletivo. Nesse capítulo, no das conquistas, a meta passa por ser campeão, um objetivo para qual, segundo Luis Díaz, o grupo vai trabalhar com muito afinco."Traçámos esse objetivo e vamos trabalhar muito para sermos campeões. Mas sentimos que podemos vencer todos os troféus. O grupo tem muita confiança na sua qualidade e no seu trabalho. Todos dão o melhor pela equipa, jogue quem jogar. Quem jogar, vai dar o máximo para ajudar a equipa", começou por dizer.Para trás parece ter ficado o início de temporada menos positivo, do qual resultou uma derrota na ronda inaugural do campeonato e a eliminação da Champions."Foi um momento muito difícil. No FC Porto quando se perde é muito complicado pela exigência que existe. Os adeptos querem sempre vitórias e, sendo o FC Porto um clube grande, temos que ganhar sempre. A eliminição da Liga dos Campeões custou-nos muito. Queríamos fazer uma grande Liga dos Campeões e sabemos o quão importante é para o FC Porto estar lá. Foi doloroso sermos eliminados em casa, mas agora temos a Liga Europa e estamos mentalizados de que podemos ir longe", referiu, apontando a final como meta principal na prova europeia."A nossa ideia é chegar à final e temos confiança nisso. Mas vamos passo a passo e pensamos sempre jogo a jogo", garantiu.