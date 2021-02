Luís Godinho explicou o vermelho a Luis Díaz: «É sem querer mas partes-lhe o pé»

A expulsão de Luis Díaz no jogo de ontem com o Sp. Braga gerou indignação no banco do FC Porto e o árbitro Luís Godinho explicou o motivo do cartão vermelho ao jogador dos dragões.





O momento em que David Carmo se lesionou gravemente diante do FC Porto

Em causa esteve um lance que resultou numa grave lesão de David Carmo, que teve de ser retirado do campo de ambulância."Tu rematas à baliza, levas o pé esticado, é sem querer, mas partes-lhe o pé", explicou Luís Godinho ao futebolista dos dragões, uma conversa que foi captada pelos microfones colocados junto ao revlado.