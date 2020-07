Luís Gonçalves: «Brincaram com a nossa dignidade e saiu-lhes o tiro pela culatra»

Luís Gonçalves, diretor-geral da SAD do FC Porto, fez a sua leitura sobre o campeonato conquistado pelos dragões em entrevista ao Porto Canal, na noite desta quarta-feira. Desde as mais saborosas vitórias até aos mais pesarosos desaires, Luís Gonçalves deu ênfase à reação do grupo de trabalho.





"Em linguagem simples, conseguimos mais pontos. Depois há aquilo que é mais importante. O Sérgio Conceição foi fundamental, nunca desistiu. A única palavra que tínhamos no balneário é que iríamos ser campeões. Todos sentiram e todos se empenharam para o conseguir. Foi muito difícil, basta ver como começou a época, perdemos com o Gil Vicente, a eliminatória com o Krasnodar... Ganhámos 4-0 ao V. Setúbal e depois brincaram com a nossa dignidade. Víamos as televisões, o nosso rival tinha ganho a Supertaça e depois brincaram com a nossa dignidade. Saiu-lhes o tiro pela culatra. Exibição de gala. Tiveram de engolir em seco", disse, referindo-se à vitória por 2-0 no Estádio da Luz, à 3ª jornada.Um outro momento destacado por Luís Gonçalves foi o da final da Taça da Liga perdida para o Sp. Braga. "Aquilo foi marcante. Perder a prova daquela forma, nos descontos... A mensagem que o Sérgio Conceição transmitiu foi um grito de alerta para todos. Os sócios e simpatizantes não podiam deixar de apoiar, só unidos conseguiriamos vencer. Nesse momento voltamos ao nosso caminho e chegamos onde queríamos", afirmou.Após fazer o balanço do título, o diretor-geral dos dragões foi questionado sobre a importância de Sérgio Conceição, deixando escapar a sua emoção. "Não é fácil para mim falar do Sérgio Conceição...", comentou rapidamente, com a voz embargada.