Luís Gonçalves castigado por 15 dias, Sérgio Conceição e FC Porto multados

Luís Gonçalves, diretor desportivo do FC Porto, foi suspenso por 15 dias depois de ter sido expulso após o final do encontro entre o Sporting de Braga e FC Porto, a contar para a primeira mão da meia-final da Taça de Portugal.





De acordo com o Processo Sumário do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgado esta sexta-feira, o dirigente azul e branco foi ainda multado em 102 euros por uso "de expressões ou gestos grosseiros, impróprios ou incorretos" durante o encontro.Já Sérgio Conceição foi multado em 306 euros pela falta de comparência à 'flash-interview' no final do encontro. Note-se que nenhum membro da equipa técnica ou jogador do FC Porto se apresentou na zona de entrevistas rápidas após o apito final em Braga, razão que levou ainda o CD a aplicar uma multa no valor de 4080 euros ao clube.