Luís Gonçalves e Vítor Baía propostos para administradores executivos da SAD do FC Porto

Luís Gonçalves e Vítor Baía vão ser propostos para administradores executivos da SAD do FC Porto para o quadriénio 2020/23.





A medida foi oficializada esta quinta-feira na convocatória para a próxima assembleia geral da sociedade, a realizar a 17 de setembro, pelas 15h30, no Auditório do Estádio do Dragão, e será votada pelos acionistas presentes.Caso a proposta seja aceite, Luís Gonçalves, até aqui diretor-geral da SAD, e Vítor Baía, vice-presidente para a área do futebol, integrarão a administração juntamente com Fernando Gomes, Adelino Caldeira, Rita Moreira, Manuela Aguiar, Teresa Azevedo e Reinaldo Teles, sendo que estes quatro últimos elementos desempenharão as funções de administradores não executivos. A presidência da SAD, claro está, será entregue a Jorge Nuno Pinto da Costa.Da anterior administração saem José Américo Amorim, que entretanto tomou posse como vice-presidente do clube, e Rui Vieira de Sá.1 - Deliberar sobre a eleição da Mesa da Assembleia Geral para o quadriénio 2020/2023;2 - Deliberar sobre a eleição do Conselho de Administração para o quadriénio 2020/2023;3 - Deliberar sobre a eleição do Conselho Fiscal para o quadriénio 2020/2023;4 - Deliberar sobre a nomeação do Revisor Oficial de Contas para o quadriénio 2020/2023;5 - Deliberar sobre a eleição da Comissão de Vencimentos para o quadriénio 2020/2023;6 - Deliberar sobre a eleição do Conselho Consultivo para o quadriénio 2020/2023.(em atualização)