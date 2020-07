Luís Gonçalves: «Eu acho que o Sérgio Conceição nem dorme... Os adeptos não têm noção»

Luís Gonçalves é um admirador profundo do trabalho que Sérgio Conceição está a fazer no FC Porto. O diretor-geral do FC Porto mostrou-se bastante elogioso para com o técnico, em entrevista esta quarta-feira, ao Porto Canal.





"Tenho a convicção que dificilmente outro técnico conseguiria ganhar este campeonato para o FC Porto. A confiança é inequívoca. O Sérgio é mesmo bom, ponto. Depois é um líder nato. Tem mau feitio? Tem. Mas mau feitio tem a ver com a exigência. Eu acho que ele nem dorme... Os adeptos não têm noção do que ele trabalha pelo bem do FC Porto", referiu Luís Gonçalves.O responsável azul e branco destacou o trabalho do treinador portista como fator agregador de todo o plantel. "Com o Sérgio Conceição temos sempre gasolina. Não falta. A única palavra que o Sérgio conhece é ganhar. Ele incute nos jogadores isso. Vejam o Pepe, já ganhou tudo no Real Madrid... Este título foi das coisas mais importantes na carreira dele. O Casillas em 2017/18; o Maxi Pereira, que alguns diziam, até eu, que as coisas não lhe corriam bem...; o próprio Marega. Aqui entra a competência. Ganha títulos e projeta jogadores. Todos crescem com eles", afirmou.