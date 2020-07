Luís Gonçalves: «Nakajima é um problema que não escondemos e que vamos resolver»

Luís Gonçalves disse esta quarta-feira que a situação de Nakajima no contexto do FC Porto "é difícil de explicar", mas que se relaciona "com a forma como o jogador reagiu à Covid-19".





"É um problema mais familiar e de cultura. Houve jogadores japoneses no Portimonense, por exemplo, que jogaram... O Nakajima teve problemas por causa da esposa, que tem asma. Numa reunião via internet comigo, o Dr. Puga, o empresário e ele, tentámos convencê-lo a voltar a treinar, que os colegas já estavam a treinar. Não foi possível. Talvez o problema da língua não ajude... É um problema pessoal, que não escondemos e que vamos resolver. Não há nenhuma situação complicada. Vamos resolver", comentou o diretor-geral da SAD.