Luís Gonçalves representa o FC Porto na reunião de emergência da Liga

Já decorre na sede da Liga, no Porto, a reunião de emergência convocada hoje pela Liga Portugal, por forma a ser discutida a data da realização do dérbi entre o FC Porto e o Boavista, da próxima jornada da Liga NOS. O jogo tinha sido agendado para a próxima terça-feira, noite de São João.





A representar o FC Porto não está o presidente Pinto da Costa mas sim Luís Gonçalves, diretor-geral dos dragões. O Boavista fez-se representar por Álvaro Braga Júnior, presidente da SAD, mas também por Diogo Braga, administrador da sociedade desportiva axadrezada. Em representação da Câmara Municipal do Porto está a vereadora Catarina Araújo.Recorde-se que já esta sexta-feira o FC Porto reagiu à polémica em torno da data da realização do dérbi, através da newsletter 'Dragões Diário', assim como o Benfica , igualmente pela via da sua newsletter diária.