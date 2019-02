Expulso no jogo com o Benfica, da Allianz Cup, Luís Gonçalves voltou ontem a sentar-se no banco do FC Porto, depois de ter cumprido castigo durante 16 dias. O diretor desportivo dos portistas ocupou novamente o posto de delegado de jogo, lugar que foi desempenhado, na sua ausência, por Rui Lowden. Luís Gonçalves falhou a final da Allianz Cup, com o Sporting, e os jogos com Belenenses e V. Guimarães.