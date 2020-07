Luís Mata despede-se do FC Porto e ultima mudança para o Pogon Szczecin, da Polónia

A ligação entre Luís Mata e o FC Porto chegou ao fim. O lateral-esquerdo, de 23 anos, vai rumar à Polónia, mais concretamente ao Pogon Szczecin, encontrando-se neste momento a ultimar os pormenores para assinar contrato com o emblema polaco.





Com uma longa passagem pelo FC Porto, que começou em 2006/07, Luís Mata despede-se agora dos dragões e prepara-se para seguir carreira pela primeira vez sem estar vinculado aos azuis e brancos. O jovem defesa tinha contrato com o FC Porto até 2021, mas irá mudar-se em definitivo para a Polónia, onde irá reencontrar Tomás Podstawski, com quem jogou na equipa secundária portista.No Twitter, Luís Mata deu conta da saída do FC Porto e deixou uma mensagem de despedida. "Cheguei ao clube do meu coração com 9 anos no velho campo da Constituição e saio acabado de fazer 23 como capitão da equipa B. Quero agradecer a todos que me ajudaram a crescer tanto como jogador mas principalmente como pessoa. Sendo o mais sincero possível tive poucos momentos difíceis nesta caminhada e saio com memórias eternas e o coração cheio por todas as pessoas que tive o privilégio de conviver e trabalhar todos os dias. Foram 14 anos no qual fui muito feliz e hoje chegou o dia em que a minha ligação contratual com o FC Porto acaba, mas o coração será sempre azul e branco. Sou portista desde o berço até á eternidade, obrigado", escreveu Luís Mata.