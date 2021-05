Luís Vidigal convicto de que Sérgio Conceição "está pronto para o Nápoles"

Luís Vidigal passou pelo Nápoles enquanto jogador, entre 2000 e 2004, e conhece bem a realidade do clube italiano. O antigo médio, que foi campeão no Sporting, dá o aval à contratação de Sérgio Conceição, considerando que o técnico português está pronto para encarar este desafio na sua carreira.





"Conceição teve uma escola de treinadores muito boa e o FC Porto foi um trampolim para chegar aos grandes clubes europeus. Ele conhece o futebol italiano, tem uma estratégia, está pronto para o Nápoles, e vai dar-se bem num lugar maravilhoso. Não sei nada sobre a decisão do Sérgio, mas em Portugal têm-me perguntado muito para comentar esta notícia. Penso que ele fará um bom trabalho no Nápoles, um clube estável, com uma equipa de qualidade. Conceição tem uma grande vontade e será uma aquisição que fará evoluir o clube", destacou o antigo internacional, em declarações à Rádio Kiss Kiss, de Nápoles.Confontado com a possibilidade de integrar a equipa técnica de Sérgio Conceição, Vidigal não deixou margem para dúvidas. "Se eu posso ir para o Nápoles com Conceição? Ao Nápoles direi sempre que sim, ponto. Mas agora estamos a falar no treinador, não se pode misturar as coisas. O Sérgio está pronto para esta oportunidade que se chama Nápoles, ele aprendeu tudo o que se deve saber sobre futebol", concluiu.Recorde-se que Luís Vidigal foi companheiro de seleção de Sérgio Conceição, tendo feito juntos a memorável campanha do Euro'2000.