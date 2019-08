Luizão cedido ao Vorskla Poltava

Luizão vai prosseguir a carreira ao serviço do Vorskla Poltava, da Ucrânia, por empréstimo do FC Porto. O médio brasileiro foi oficializado como reforço do emblema ucraniano, esta terça-feira, numa nota na qual o próprio clube dá conta das condições de cedência do jogador.





Contratado pelos dragões em 2017/18, envolvido na transferência de Maicon para o São Paulo, Luizão teve apenas uma oportunidade pela equipa principal, passando essa e a temporada seguinte ao serviço da equipa B, onde totalizou 73 jogos.