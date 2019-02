O aniversário de Luizão esteve na origem de alguma turbulência na passada semana no reino do Dragão. O jogador, agora com 21 anos, comemorou a data com uma saída noturna, uma situação que esteve na origem do afastamento por um jogo de Militão , na equipa principal, é do próprio Luizão, no jogo da equipa B frente ao Arouca.Esta segunda-feira, o médio recorreu às redes sociais para uma espécie de redenção. "Na escada da vida, cada degrau é uma conquista e cada escorregão uma lição. Fé em tudo", escreveu o jogador.Uma publicação que recebeu a 'aprovação' de Felipe, Manafá e Otávio, da formação principal, assim como de Romário Baró e Oleg, companheiros de equipa nos 'bês'.