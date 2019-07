Madi Queta renova com o FC Porto até 2023

Madi Queta e o FC Porto chegaram a acordo para renovar o vínculo existente entre as partes até 2023, segundo anunciou o emblema azul e branco, esta quarta-feira.





O avançado, de 20 anos, chegou aos dragões em 2011 e irá manter-se ligado ao clube por pelo menos mais quatro temporadas. Na última época, Madi Queta esteve ao serviço da equipa B azul e branca, escalão pelo qual realizou 36 jogos e anotou cinco golos, números que lhe valeram uma chamada à pré-temporada da equipa principal.Ao site do FC Porto, o dianteiro assumiu estar satisfeito com a prolongação do vínculo. "Estou muito feliz e orgulhoso com esta renovação e espero continuar por mais tempo aqui, no clube onde me formei. Renovar novamente pelo FC Porto quer dizer que as pessoas acreditam em mim, que a confiança do clube em mim é grande e sei que sou capaz de dar mais", referiu.