Madjer: «Artur Jorge disse-me que eu era maluco»

Madjer recordou o seu mais célebre golo, da final da Taça dos Campeões Europeus de 1986/87, no programa 'FC Porto em casa'. Um calcanhar que ficou para a história dos dragões e que acabou por originar uma tirada incomum de Artur Jorge.





"Depois da vitória regressamos ao Porto, às Antas e o Artur Jorge chama-me ao seu gabinete, diz que quer falar comigo. E diz-me ele: 'Tu és maluco... Como podes marcar um golo de calcanhar numa final europeia?' E eu disse-lhe: 'Estou contente e se calhar sou maluco, pois se não fosse maluco talvez não marcasse um golo assim", contou o argelino, relembrando que no jogo seguinte à final, com o Belenenses, nas Antas, marcou também um "golo de calcanhar, talvez até mais bonito", numa vitória por 7-1.Sobre a sua carreira no FC Porto, Madjer agradeceu "aos amigos" que fez no clube. "Foram muito importante para me tornar no jogador em que me tornei no FC Porto. Respeitaram-me, ajudaram-me a falar português e isso era muito importante para que pudesse correr bem", afirmou.