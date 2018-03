Apesar da celeuma criada em torno dos insultos ao guarda-redes do P. Ferreira, Mário Felgueiras, por ocasião do penálti desperdiçado por Brahimi, e da polémica no Trofense-Canelas, na tarde do mesmo dia, Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, vai manter-se entre o painel de convidados do simpósio de futebol ‘Violência vs. Valores/ Qual o futuro?’, agendado para a próxima sexta-feira, no Auditório do Parque Biológico de Gaia.Fonte da organização do evento – Amar Gaia, Associação para o Desenvolvimento de Gaia – esclareceu a Record que a presença de Fernando Madureira tem a ver com o facto de ser "o mais conhecido dos líderes de claques" e ao mesmo tempo contribui para explicar "como é que se organiza um grupo de adeptos".