Magia de Corona enfeitiça tudo e todos: os elogios ao mexicano do FC Porto

Corona já é conhecido pela facilidade com que pára no pé os passes longos dos restantes companheiros, mas, esta sexta-feira, protagonizou um momento que parece ter enfeitiçado o mais atento dos seguidores do mexicano.





Já na segunda parte do encontro com o Gil Vicente, o camisola 17 dos dragões conseguiu travar uma bola que vinha longa e que perdeu momentaneamente de vista. Um lance que os azuis e brancos partilharam nas redes sociais e que valeu muitos elogios a Corona, alguns de caras conhecidas, como Layún ou Soares."Incrivelmente incrível", escreveu Tiquinho. "A isso chama-se 'nunca vi na minha vida'", atirou Layún. De resto, também outros companheiros de equipa se manifestaram. Sérgio Oliveira chamou "desgraçado" a Corona e Grujic reagiu com 'emojis'.