Magnus Andersson vence Dragão de Ouro de treinador do ano

Magnus Andersson sucedeu a Sérgio Conceição e arrecadou o Dragão de Ouro para treinador de ano. O técnico que conduziu o andebol portista a campanhas positivas a nível nacional e também internacional foi premiado pelo clube e, no final, agradeceu a todos os que trabalham ao serviço dos azuis e brancos.





"É um orgulho receber um prémio de um clube com tanta tradição e história. Partilho este prémio com todos os funcionários do clube e com os jogadores. São fantásticos. Obrigado", referiu.